ООО «Арматурный Завод» (Уфа) купил 3D принтер. ЗАЧЕМ? Для мелкосерийного производства специальной арматуры!

На предприятии, как и на всех остальных, трудится служба главного инженера. На заводе гордятся каждым специалистом этого важного структурного подразделения. Недавно в этот отдел был приобретен , что делает его оптимальным вариантом для персонального использования и мелкосерийного производства. 3D принтер наделен жесткой конструкцией, так как выполнен полностью из стали, что повышает надёжность и качество печати. На данном устройстве службой отрабатываются эргономические и технические нюансы при освоении новой продукции!

Сайт Арматурного Завода, 27 сентября