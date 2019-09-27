КРУПНЕЙШИЙ В КАРЕЛИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПОСЕТИЛИ ПОСЛЫ СТРАН ЕС В РОССИИ

Главы 20-ти дипломатических миссий государств Европейского союза в Российской Федерации совершили двухдневный визит в столицу Карелии. В рамках ознакомления с экономическим потенциалом региона дипломаты посетили крупнейшее машиностроительное предприятие Карелии — Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш; является членом Карельского реготделения СоюзМаш). Делегацию послов приветствовал директор филиала Павел Марченко. Гостям представили современное технологическое оборудование: обрабатывающие центры с программным управлением, автоматические сварочные и наплавочные установки, мощные грузоподъёмные краны и листогибочную машину, оборудование для термообработки и контроля качества. Также в цехах послы ознакомились с основной номенклатурой изделий, которые производит Петрозаводскмаш по жёстким нормам и правилам АЭС. Это корпуса главных циркуляционных насосов, корпуса коллекторов для парогенераторов, трубопроводная арматура и трубные заготовки, узлы главного циркуляционного трубопровода, гидроёмкости пассивных систем безопасности АЭС, а также компенсатор давления. Большинство заказов завода — зарубежные. Поэтому сегодняшний визит послов европейских государств мы рассматриваем как декларацию безопасности оборудования, которое мы изготавливаем. Отметим, что АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком ядерной энергетической паропроизводящей установки для АЭС «Ханхикиви» (Финляндия). В настоящее время на предприятиях компании ведется подготовка к производству оборудования для данной станции. На Петрозаводскмаш планируется изготовление главного циркуляционного трубопровода, корпусов главного насосного агрегата и другого оборудования реакторного отделения. В настоящее время Европейский союз активно работает с Карелией в рамках программ «Северного измерения», экологических программ, программ приграничного сотрудничества и других.

Сайт АО «Атомэнергомаш», 27 сентября