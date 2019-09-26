КОНАР выходит на рынок судового машиностроения и ищет варианты локализации производителей из Испании

Представители промышленной группы Ingeteam (Испания) во главе с директором департамента судостроения завода Indar Джозеба Хиеро и директор по развитию бизнеса НПК «Морсвязьавтоматика» (Санкт-Петербург, Россия) Герман Басин побывали с ознакомительной экскурсией в индустриальном парке «Станкомаш». В программе маршрута были сталелитейный завод «БВК», предприятие по изготовлению сложных металлоконструкций «СП КОНАР-Чимолаи», цех механообработки, линия никелирования по технологии Kanigen, завод по производству высоковольтных электродвигателей «РЭД» и научно-технический центр (НТЦ) КОНАР. Делегацию познакомили с процессом сборки винторулевой колонки и проведением криогенных испытаний. Напомним, что недавно в НТЦ успешно завершились тесты на первом в России специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа. Гости отметили высокий технологический уровень завода «РЭД», в Испании они занимаются выпуском аналогичной продукции на заводе Indar. В завершение визита стороны обсудили возможные варианты локализации на территории Российской Федерации производства сложного электротехнического оборудования морского исполнения.

Сайт ЗАО КОНАР, 25 сентября