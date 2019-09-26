КАДРЫ: новая система подготовки кадров в Группе ЧТПЗ (крупнейший АрмЗавод МСА)

В Группе ЧТПЗ состоялся слет участников корпоративной программы «Стажеры», в котором приняли участие 40 студентов и выпускников ведущих российских вузов. В 2019 году на программу Группы ЧТПЗ поступили старшекурсники и выпускники Московского института стали и сплавов, Уральского Федерального университета и Южно-Уральского Федерального университета. В рамках адаптационного слета стажеры изучили производственные процессы Группы ЧТПЗ, приняли участие во встречах с топ-менеджментом и курсе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), а также посетили объекты Белой металлургии.

Группа ЧТПЗ реализует программу «Стажеры» для привлечения талантливой молодежи, способной принимать инновационные технические решения. Ее участниками становятся студенты старших курсов и выпускники ведущих вузов России, прошедшие серьезный отбор. На сегодняшний день в проекте приняли участие более 200 человек. Большинство из них, хорошо зарекомендовав себя и полностью раскрыв собственный потенциал, остаются работать в компании на позициях инженеров и менеджеров и реализуют прорывные проекты в металлургической отрасли.

Сайт Группы ЧТПЗ, 25 сентября