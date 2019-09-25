Телеканал «Область 45» запускает новый проект«PRO-кластер» о современной промышленности Зауралья -ПЕРВЫЙ АЗ «ТЕМПЕР»

В эфире телеканала и на сайте «Область 45» премьера. Новый проект о современной промышленности Зауралья, в котором мы будем рассказывать о различных видах производства, талантливых инженерах и рабочих.

Мы расскажем о том, как устроены заводы и как выстраиваются связи в экономике региона. Об этом и многом другом в проекте «PRO-кластер». Первый выпуск программы посвящен арматурному заводу «Темпер» - современному предприятию, продукция которого за короткий срок стала известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Это совместный проект медиахолдинга «Область 45» и фонда «Агентство технологического развития Курганской области».

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