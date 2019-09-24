ГОЛОВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОСАТОМА ОТПРАЗДНОВАЛА 90-ЛЕТИЕ

19 сентября в Государственном научном центре Российской Федерации АО «НПО ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошел ряд торжественных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею института. Праздничный концерт по случаю юбилея открыл генеральный директор ЦНИТМАШ Виктор Орлов. Он поздравил собравшихся с девяностолетием института и поблагодарил коллектив за добросовестный труд. «Мы гордимся тем, сколько институт сделал для отечественной промышленности и атомной отрасли за 90 лет своего существования. Труд коллектива института уже сейчас позволил «ЦНИИТМАШ» стать неотъемлемой частью истории СССР и России. В быстроменяющихся реалиях жизнь требует от научного центра все больше свежих решений на стыке фундаментальной и прикладной науки. Я уверен, что в каждой из последующих значимых страниц истории нашей страны будет вклад института и его коллектива», – сказал Виктор Орлов. В ходе мероприятия генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов вручил отраслевые награды сотрудникам ЦНИИТМАШ. Надежда Скворцова и Владимир Луканин были награждены Знаком отличия «За вклад в развитие атомной отрасли», Татьяна Шпичка – Благодарностью генерального директора Атомэнергомаш, Андрей Такташов и Иван Щепкин – Почетными грамотами Атомэнергомаш. От имени Правительства Москвы поздравить коллектив института приехал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Он зачитал поздравление от мэра Москвы Сергея Собянина и вручил награду «Почетный работник промышленности Москвы» Татьяне Круссер, Дмитрию Клаучу и Ирине Хариной.

Поздравительную речь в адрес ЦНИИТМАШ от Министерства промышленности и торговли РФ произнес Советник министра промышленности и торговли РФ Виктор Семенов. Затем он вручил награду «Почетный металлург РФ» заместителю генерального директора по научной работе Константину Косыреву.

В рамках празднования юбилея на производственных площадках института была развернута выставочная экспозиция «ЦНИИТМАШ – реализованные проекты и перспективные направления». Сотрудники ЦНИИТМАШ впервые представили результат одного из своих последних исследований: испытательный стенд «Дефектоскоп на фазированных решетках», полностью разработанный и созданный в институте. Гости побывали в Сварочно-технологическом центре ЦНИИТМАШ – отраслевом центре компетенций Госкорпорации Росатом и единственной в РФ структуре, проводящей аттестацию сварщиков по трем системам: НАКС, Евронормы и Нормы атомной отрасли РФ. Также они наблюдали процесс резки металла водородно-кислородным пламенем на аппарате «МОСКВА» и посетили лаборатории аддитивных технологий и вакуумных покрытий и оборудования. В рамках выставки молодые специалисты ЦНИИТМАШ рассказали гостям о современном оборудовании для развития неразрушающего контроля, новых основных и сварочных материалах для перспективных проектов (в том числе, арктических), металлургических технологиях для машиностроения, аттестации персонала, вакуумном оборудовании и последних разработках в области аддитивных технологии.

Сайт Группы АТОМЭНЕРГОМАШ, 23 СЕНТЯБРЯ