Азербайджан совместно с ВР восстановит производство нефтегазового оборудования, в том числе трубопроводной арматуры

Правительство Азербайджана провело переговоры с транснациональной компанией BP в ходе которой предложило развить производство оборудования для нефтегазового комплекса. В Советском Союзе Азербайджан был главным центром нефтегазового машиностроения, но постепенно утратил этот статус. Сотрудничество Азербайджана с компанией BP продолжается с 1994 года, сразу после развала СССР, поэтому есть неплохие предпосылки, что западная компания может передать какие-то технологии для развития производства конкурентоспособного оборудования. Компания BP участвует в реализации следующих проектов на территории Азербайджана: разработка месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, Шах-Дениз, разработки блока Шафаг-Асиман, D-230, Юго-западный Гобустан, мелководье Абшерона, Алов-Араз-Шарг, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-кавказская трубопроводная магистраль. BP- транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Компании принадлежит 20% ПАО "Роснефть". Основные акционеры BP - американские инвестиционные компании.

Источник: База поставщиков ТЭК, 20 сентября