ГАКС-АРМСЕРВИС: первая монография из серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС» (всего будет издано три книги)

Представляем вашему вниманию первую книгу серии «Аварии, инциденты и управление отказами элементов АЭС. Эксплуатационная безопасность станций и УРХ элементов. Анализ аварий и инцидентов по сооружениям. Упреждающие действия РОП». Всего будет три книги. В первой книге рассмотрены положения управления эксплуатационной безопасностью АЭС, основы управления ресурсными характеристиками элементов, влияющих на безопасность станций. Проведен анализ сформированной базы из 350 аварий и инцидентов на АЭС мира, в том числе 110 событий, связанных с эксплуатацией строительных конструкций зданий и сооружений. Приведено более 55 примеров опубликованных описаний аварий и инцидентов. Освещены вопросы управления отказами сооружений через реализацию риск-ориентированного подхода. Предназначена для научных, инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, специализирующихся в эксплуатации оборудования и арматуры атомных станций.

Сайт НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС», 16 сентября