Главная тема сотрудничества ТКЗ с ДГТУ - наплавка уплотнительных поверхностей энергетической арматуры, выпускаемой котельным заводом

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) и Донской государственный технический университет (ДГТУ) договорились о новом формате совместной работы. Его презентация прошла в рамках визита на предприятие преподавателей и магистрантов вуза. В 2016 году реализован совместный проект ТКЗ и ДГТУ – создана корпоративная кафедра, которая открывала широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Целью ее учреждения стало повышение уровня подготовки специалистов в области энергомашиностроения и формирование учебных программ с учетом специфики таганрогского предприятия. Спустя три года принято решение о расширении такого взаимодействия. Достигнута договоренность о проведении совместных исследовательских работ, которые будут иметь прикладное значение для ТКЗ. Главное условие – предложенные решения должны быть экономичными, снижать издержки предприятия и повышать качество продукции. Приоритет отдан двум темам. Первая касается наплавки уплотнительных поверхностей энергетической арматуры, вторая – гибки труб поверхностей нагрева. Работать над этими направлениями будут как преподаватели-исследователи ДГТУ, так и профильные специалисты ТКЗ. Также привлекать к исследованиям планируется студентов технологической магистратуры вуза – такая научная работа станет основой для их диссертаций.

Пресс-центр АО ТКЗ, 19 сентября