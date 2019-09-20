Семинар в Иркутске “Актуальные вопросы промышленной безопасности” 16-17 октября 2019 года

ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) при поддержке Ростехнадзора проводит серию региональных научно-практических семинаров.

На текущий момент подтвердили свое участие более 50 чел – это представители таких компаний, как Группа ИЛИМ, Иркутская нефтяная компания, Иркутскэнерго, Саянсхимпласт, Красноярсккрайгаз, Газпромдобыча-Иркутск, АНХК, ряд экспертных организаций Иркутской области (Промтест, ИКЦ Диагностика, СоюзАудит, Арантэй, Энергис, Сибменеджмент и др.).

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей компании принять участие в данном семинаре, в котором примут участие специалисты ЗАО НТЦ ПБ, представители центрального аппарата Ростехнадзора, Енисейского управления Ростехнадзора, при организационной поддержке Учебно-Аттестационного Центра Технической Диагностики (ЧОУ ДПО «УАЦТД»), г. Иркутск, на базе АО «ИркутскНИИхиммаш». В рамках семинара будут освещены следующие вопросы: – Основные положения проекта ФЗ «О промышленной безопасности». Перспективы развития системы нормативно-правового регулирования; – Новые подходы к обучению и аттестации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области ПБ; – Требования ПБ в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б1); – Требования ПБ в нефтяной и газовой промышленности (Б2); – Требования ПБ к ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Б8); – Техническое диагностирование, неразрушающий и разрушающий контроль (испытания): требования к организациям, специалистам и порядку проведения работ.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 20 сентября