Старооскольский арматурный завод разработал переключающие устройства 23лс17нж в комплекте с клапанами для САРРЗ

В настоящее время Старооскольский арматурный завод выпускает оборудование, которое полностью соответствует требованиям российских и международных стандартов качества. Это клапаны регулирующие различных конструкций (односедельная, двухседельная, трехходовая), предохранительная арматура (клапаны и переключающие устройства), отсечные и запорные устройства – задвижки, затворы, краны. В сентябре 2019 г. завод отгрузил первые переключающие устройства (ПУ) – новинку нашего производства. О ней мы писали ранее. Поставка в адрес Саратовского резервуарного завода была выполнена нашим генеральным дистрибьютором – ООО «Трубопроводная арматура». Переключающие устройства 23лс17нж номинальным диаметром и давлением DN50 PN40 в комплекте с предохранительными клапанами 17лс21нж DN50 PN40 были подобраны исходя из технических требований заказчика, изготовлены и отгружены в заявленные сроки.

Сайт ГК «Авангард», 18 сентября

