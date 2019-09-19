Новые разработки АО «ИркутскНИИхиммаш»: защитные втулки выхлопного отверстия, установленных в реактор и соприкасающихся с высокотемпературными продуктами

АО «Ангарский завод полимеров» – крупное промышленное предприятие РФ и единственный нефтехимический комплекс полного цикла в Восточной Сибири. АО «ИркутскНИИхиммаш» длительное время сотрудничает с АО «АЗП» по различным техническим направлениям. По техническому проекту, разработанному специалистами института, АО «Уралхиммаш» изготовил для АО «АЗП» реакторы ПВД автоклавного типа. После длительной эксплуатации ректоров проведен большой комплекс научно-исследовательских работ по коррозионной стойкости защитных втулок выхлопного отверстия на основании изучения закладных образцов, установленных в реактор и соприкасающихся с высокотемпературными продуктами, истекающими через защитную втулку. Исследовано напряженное состояние реактора, который был передан институту, что позволило определить возможности их дальнейшей эксплуатации. Успешно работает реактор установки «Пиротол», спроектированный специалистами института. Разработана рабочая документация проекта привязки турбоагрегата М-5, который запущен в работу.

Большой объем работ проводится в области промышленной безопасности как по направлению выполнения экспертизы промышленной безопасности, супервайзинга, так и по разработке технических решений для обеспечения работоспособности и безопасной эксплуатации оборудования. Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 18 сентября