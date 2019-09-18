В новом научно-техническом центре ТМК прошло заседание Совета директоров Фонда «Сколково» И ПОКАЗАЛИ КОМПЛЕКС СТЕНДОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

В Научно-техническом центре Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара (ГС) в Сколково прошло заседание Совета директоров Фонда «Сколково».

Перед заседанием генеральный директор ТМК Игорь Корытько в ходе экскурсии продемонстрировал членам Совета директоров Фонда уникальное оборудование, установленное в Научно-техническом центре (НТЦ), в частности, единственный в России комплекс испытательных стендов для трубной продукции и резьбовых соединений. Гости побывали в научных лабораториях центра, а также осмотрели аудитории Корпоративного университета ТМК.

«Нам удалось создать на территории иннограда Сколково уникальный научно-технический центр, в котором имеются все возможности для проведения полномасштабных исследований и испытаний новых видов продукции и технологий, востребованных крупнейшими российскими и мировыми компаниями», — отметил Игорь Корытько.

Новый центр ТМК и ГС в Сколково объединит накопленные обеими группами научно-технические компетенции и станет их основной площадкой для проведения НИОКР.

Сайт Группы ТМК, 17 сентября