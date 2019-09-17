С 1 октября пройдет XXIII Международная специализированная выставка газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2019. В рамках IX Петербургского Международного Газового Форума

С 1 по 4 октября 2019 в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» пройдет XXIII Международная специализированная выставка «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». Организатор - ВО «ФАРЭКСПО».

За последние годы выставка стала одним из центральных событий по газораспределению и газопотреблению в России. Не случайно в прошлом году количество посетителей выросло в 1,5 раза. На площади 7800 кв. м. новые разработки представят около 300 компаний из 15 стран. В выставке традиционно принимают участие лидирующие компании рынка, среди них: ООО «БРОЕН», ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА», Завод «Газпроммаш», Группа компаний «СервисСофт», ООО «МЕТЭКО», «Группа ПОЛИПЛАСТИК», ООО «ЦентрТехФорм», ООО «АВИТОН», АО «Энергомера» и многие другие.

Многие из вышеперечисленных компаний входят в состав «Ассоциации производителей газового оборудования», на коллективном стенде которой представлена вся технологическая цепочка по газификации объектов: начиная от проектирования и заканчивая доставкой газа конечному потребителю. В этом году число участников выросло на 25%. Впервые на выставке «РОС-ГАЗ-ЭКСПО»: АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», НП «Центр кластерного развития Курганской области», ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ», АО «Чувашторгтехника», ООО ПП «Мехмаш», ЗАО «Счётприбор», ООО ПК «Спецмаш» и многие другие.

Завод «АЛСО» продемонстрирует шаровые краны ALSO специальных проектов. Хэдлайнером экспозиции станет Изолирующий Шаровой Кран ALSO - новинка, сертифицированная в системе ГАЗСЕРТ в июне 2019 года, объединяющая в одном изделии кран шаровой и соединение изолирующее.

Компания LD покажет демонстрационный стенд по продукции предприятий LD:

· кран шаровой LD Pride 47.15.В-В.Р

· К.Ш.Ц.Ф. Energy Gas DN50,

· К.Ш.Ц.Ф Gas 050.040. Н/П.02

· LD блок,

· К.Ш.Ц.П.Gas 050.040.02 Н/П Н-500

Несмотря на международную политическую ситуацию и введенные санкции, в выставке принимают участие много крупных зарубежных компаний. Представители 15 стран представят более 2000 образцов новейшего оборудования. С каждым годом компании показывают все более продвинутые разработки, способствуя повышению технического уровня газораспределения в Российской Федерации. Международный конгресс «Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития»- значимое мероприятие выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО». В конгрессе принимают участие руководители администраций, департаментов, служб ЖКХ, ТЭК регионов, производители оборудования, зарубежные специалисты и многие другие, что позволяет осуществлять комплексный и разносторонний подход при решении актуальных отраслевых задач, а также обсуждать весь спектр вопросов: от производства ресурсов до их потребления.

В рамках конгресса традиционно пройдет вручение специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2019», учреждённой в 2006 году МЦ «ТПА» в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре».

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» - бизнес-площадка для демонстрации новых технологий и оборудования, обсуждения острых проблем развития отрасли, нахождения свежих идей для максимально безопасного и эффективного использования газа, установления обратной связи с конечным потребителем продукции, обмена опытом между высококлассными специалистами. Ежегодно выставку посещают около 10 000 специалистов, в т.ч. топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители проектных институтов страны, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Получить аккредитацию СМИ можно перейдя по ссылке: http://www.rosgasexpo.ru/press/accreditation/