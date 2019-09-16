Массовая драка турецких рабочих на строительстве Амурского ГПЗ - крупнейшей стройки Газпрома (г. Свободный Амурской области)

На кадрах видеоролика видно, что в драке участвуют около 10-15 человек. Некоторые из рабочих наносят удары и кидаются стульями. Другие пытаются разнимать конфликтующих. Судя по логотипу на форме рабочих, в драке принимают участие строители турецкого подрядчика Renaissance Heavy Industries.ак сообщили в пресс-центре проекта строительства Амурского ГПЗ: «Инцидент в столовой произошел на бытовой почве и не носил межнациональный характер. Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку. Все участники задержаны сотрудниками полиции. Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта. Пострадавших в результате драки нет». Турецкая Renaissance Heavy Industries победила в конкурсе и выполняет основной объем субподрядных строительно-монтажных работ на Амурском ГПЗ. Возникает вопрос: почему турки победили в конкурсе? Почему турецкие рабочие вместо российских трудятся на строительстве столь важного для властей РФ объекте? Амурский ГПЗ Газпрома станет 1м из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд м3/год газа (6 технологических линий мощностью 7 млрд м3/год каждая). Первые 2 линии будут введены в эксплуатацию в 2021 г. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Пик строительных работ на площадке Амурского ГПЗ придется на 2019-2020 г., когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек. Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность (все 6 технологических линий, включая 3 установки сжижения гелия) запланирован на январь 2025 г. Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по восточному маршруту. В связке с Амурским газохимическим комплексом (ГХК) НОВАТЭКа Амурский ГПЗ приведет к созданию на территории Амурской области крупнейшего газоперерабатывающего и газохимического кластера который станет драйвером экономического и социального развития Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Источник : Neftegaz.RU, 14 сентября 2019 г.