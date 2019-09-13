База ЗАКУПКИ ГАЗПРОМ. Закупки на 12 сентября 2019 г. Раздел «Капитальный ремонт и прочие закупки»

Стальные газовые краны диаметром менее 300 мм

0051/19/4.1/0036191/ГИнвест/ЕИ/К/ГОС/Э/10.09.2019

Поставка кранов шаровых для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." № 0051/19/4.1/0036191/ГИнвест/ЕИ/К/ГОС/Э/10.09.2019

Трубопроводная арматура

0089/19/4.3/0049189/ТомскГП/ПР/ГОС/Э/10.09.2019

Поставка трубопроводной арматур для нужд ОАО "Томскгазпром"

Обратные клапаны (затворы) диаметром от 300 мм и более

0051/19/4.1/0068450/ГИнвест/К/ГОС/Э/10.09.2019

Поставка регулирующих клапанов для объекта "Этап 5. Реконструкция действующих и строительство новых объектов компрессорной станции" в составе стройки "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м." № 0051/19/4.1/0068450/ГИнвест/К/ГОС/Э/10.09.2019

Трубы стальные

0026/19/4.2/0005800/ДОренбург/К/ГОС/Э/10.09.2019

Поставка стальных труб для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" (19/4.2/0005800/ДОренбург)

Трубы сварные диаметров от 530 мм и более

0020/19/4.3/0067294/ТГСПб/К/ГОС/Э/10.09.2019

Поставка трубной продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2019 году. (104/0020/19/4.3/0067294/ТГСПб/К/ГОС/Э/10.09.2019)

Ежедневная рассылка новостей Neftegaz.RU, 13 сентября 2019 г.