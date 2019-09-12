Проекту федерального закона «О промышленной безопасности» дана отрицательная оценка: отправить на доработку

По результатам этапа подготовки заключения оценки регулирующего воздействия на проект Федерального закона «О промышленной безопасности» Минэкономразвития дало отрицательную оценку указанному проекту, разработанному Ростехнадзором. Кроме публичных обсуждений, проводимых в период с 17.06.19 по 12.07.19, в период с 02.09 по 09.08.2019 года Минэкономразвития проведены публичные консультации по проекту акта с рядом Общественных профессиональных объединений и крупных вертикально-интегрированных компаний.

Из отмеченных Минэкономразвитием замечаний и возможных рисков его принятия в представленной редакции важно обратить внимание на следующие:

1. В целях устранения правовой неопределенности проектируемого регулирования представляется необходимым дополнить редакцию законопроекта соответствующим перечнем критериев отнесения ОПО к конкретным классам опасности.

2. Предлагается проработать вопрос об исключении части 2 статьи 10 законопроекта о том, что эксплуатация зданий и сооружений ОПО не допускается без проведения обследования технического состояния, либо определить, что указанное положение распространяется на ОПО, вводимые в эксплуатацию после вступления в силу законопроекта.

3. Предлагаемой редакцией пункта 2 части 3 статьи 11 законопроекта устанавливается требование, сокращающее срок эксплуатации технического устройства без проведения его технического диагностирования с двадцати до десяти лет относительно действующего регулирования. Следует обратить внимание, что сокращение соответствующего срока эксплуатации может повлечь увеличение издержек субъектов предпринимательской деятельности. Учитывая изложенное, указанное положение в части установления десятилетнего периода эксплуатации представляется недостаточно обоснованным и требует дополнительного обсуждения с разработчиком с привлечением заинтересованных представителей субъектов предпринимательской деятельности.

4. Представляется недостаточно обоснованным отнесение сварочных работ к отдельному виду деятельности в рамках обеспечения промышленной безопасности. Также представляется неясной целесообразность установления требований в рамках законопроекта по созданию единого общероссийского профессионального объединения организаций, являющихся аттестационными центрами, при отсутствии критериев соответствия профессионального объединения требованиям законопроекта.

5. Согласно абзацу 4 части 1 статьи 8 законопроекта организация, эксплуатирующая ОПО, обязана обеспечивать проведение технического освидетельствования в случаях и с периодичностью, установленными в технической документации изготовителя технического устройства с учетом требований, установленных федеральными нормами и правилами. Следует отметить, что законопроектом в полном объеме не урегулированы положения о проведении технического освидетельствования в случае отсутствия в технической документации изготовителя технического устройства информации о случаях и периодичности проведения технического освидетельствования. На основании вышеизложенного считаем необходимым отразить данные положения в законопроекте.

6. Пункты 17, 18, 25 статьи 2 законопроекта устанавливают понятия «техническое диагностирование технических устройств», «техническое освидетельствование технических устройств» и «обследование технического состояния зданий и сооружений ОПО», соответственно. Необходимо обратить внимание, что в рамках статьи 21 законопроекта установлен ряд требований к организациям и экспертам в рамках требований по проведению экспертизы промышленной безопасности. Учитывая, что законопроектом не предусматривается установления аналогичных требований к организациям и экспертам (специалистам) в рамках осуществления технического диагностирования, технического освидетельствования и обследования технического состояния, представляется целесообразным проработать вопрос установления соответствующих требований.

Таким образом, исходя из Заключения № 29766-АТ/Д26и от 05.09.2019 об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О промышленной безопасности» Минэкономразвития России сделаны следующие выводы:

Наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного законопроектом, разработчиком обоснованы.

С учетом информации, представленной разработчиком, в законопроекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 12 сентября