АТОМЭНЕРГОМАШ И ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» и Холдинг «Транспортные компоненты» договорились о совместном управлении одним из ведущих в России изготовителей изделий из высокопрочного чугуна - ООО «Литейный завод Петрозаводскмаш» (ЛЗ ПЗМ). В результате подписанного договора Холдинг «Транспортные компоненты» войдет в уставной капитал предприятия с долей 75%, АО «Атомэнергомаш» в лице своей дочерней компании АО «АЭМ-Технологии», ранее бывшей единственным учредителем, сохранит за собой долю в 25%.

ЛЗ ПЗМ - единственный в России изготовитель чугунных фасонных отливок массой более 100 тонн, в том числе из высокопрочного чугуна. Завод производит заготовки для энергетического, транспортного машиностроения, валы для бумагоделательных машин, другую продукцию для различных отраслей экономики. В последние годы освоено производство продукции для нужд станкостроения, в том числе на экспорт. Также освоено производство блока-картера дизельного двигателя для предприятий транспортного машиностроения.

«Сегодня литейный завод стабильно работает, производя продукцию для самых разных отраслей экономики. Предприятие обладает мощной производственной базой и уникальными кадрами. Уверен, что наше партнерство с Холдингом «Транспортные компоненты» позволит ЛЗ ПЗМ привлечь новые заказы и придать дополнительный импульс его развитию. Это, безусловно, важно как для нашей компании, так и для всего промышленного потенциала Республики Карелия», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Производственные возможности ЛЗ ПЗМ позволяют изготавливать индивидуальные и мелкосерийные отливки массой от 10 кг до 120 т., габаритами до 30х5х6 м. Материал отливок - все марки чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом, легированный чугун с высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью, немагнитный и жаростойкий чугун. На предприятии освоены технологии конвейерного, фасонного, кессонного и кокильного литья. Проектная мощность завода составляет 60,5 тыс.т. чугунного литья в год. Плавильные мощности представлены современными индукционными печами фирм ASEA и INDUCTOTHERM с возможностью одновременной плавки до 160 т. жидкого металла. Завод обладает собственным модельным производством и лабораторией контроля качества отливок, формовочное отделение оборудовано системой регенерации.

Сайт Атомэнергомаш, 10 сентября 2019 г.