Крупнейший экспертный институт Гипротрубопровод отмечает 80-летний юбилей

АО «Гипротрубопровод» отмечает 80-летний юбилей деятельности. История развития института неразрывно связана с развитием нефтяной отрасли страны. 16 сентября 1939 года решением Экономического Совета при СНК СССР № ЭС-131-238 на базе 5-го сектора института «Промстройпроект» для реализации единой технической политики в нефтяной отрасли страны был создан трест «Нефтепроводпроект», который стал головной организацией по проектированию магистральных трубопроводов. За последующие восемь десятилетий АО «Гипротрубопровод» прошло масштабный путь развития. Специалистами института выполнен большой объем проектно-изыскательских работ по созданию и развитию системы магистральных трубопроводов. Реализованы такие масштабные проекты, как продуктопровод Астрахань-Саратов в годы Великой Отечественной войны, нефтепроводы, связывающие месторождения нефти «Второго Баку» (Башкирия, Татария, Куйбышевская область) с пунктами ее переработки в европейской и восточной частях страны, международная система магистральных нефтепроводов «Дружба», связывающая районы Альметьевска, Куйбышева с нефтеперерабатывающими заводами СССР, Венгрии, Польши, Чехословакии, Германии. Построена система магистральных трубопроводов для транспорта нефти из Западной Сибири в западные и восточные районы страны, при ее разработке впервые использовались аэрофотоснимки и отрабатывался опыт ведения изыскательских работ в сложнейших природных и климатических условиях Западной Сибири.

Сегодня АО «Гипротрубопровод» в системе ПАО «Транснефть» является единым центром по выполнению комплекса проектно-изыскательских работ и авторского надзора на действующих и строящихся объектах компании и имеет разветвленную сеть филиалов в городах: Москва, Самара, Уфа, Тюмень, Омск, Краснодар, Волгоград, Казань. Несомненными достижениями специалистов АО «Гипротрубопровод» по праву считается создание проектов крупнейших нефтепроводных систем современности – Балтийской транспортной системы (БТС-1 и БТС-2) и трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), строительство которой позволило выйти на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Большая часть трассы нефтепровода прошла по гористой местности (с отметками высот от 500 до 2000 метров), болотам, вечной мерзлоте и районам с высокой сейсмической опасностью. Специалистами АО «Гипротрубопровод» разработаны ответственные и технически сложные проекты нефтяных магистралей Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет. Территории, по которым проходят нефтепроводы, характеризуются специфическими климатическими и геологическими условиями, что потребовало применения новых для российской практики технических решений. За разработку нового поколения строительных технологий и конструкций, их промышленное производство и внедрение при строительстве нефтепровода Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет представителям института вручена премия Правительства РФ в области науки и техники.

80-летний опыт успешной проектной деятельности АО «Гипротрубопровод», высокий профессиональный уровень специалистов, использование передовых технологий позволяют уверенно применять комплекс организационно-технических и конструкторско-технологических решений при проектировании объектов трубопроводного транспорта и обеспечивать высокое качество всех видов работ. 6 сентября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования АО «Гипротрубопровод». В мероприятии приняли участие представители ПАО «Транснефть» и руководители организаций системы «Транснефть».

Сайт ПАО «Транснефть», 10 сентября