Сезонная акция «Краны TREND по осени считают» с суперскидкой – 17% на продукцию TM PROFACTOR. Уникальное предложение действует с 9 сентября по 30 ноября 2019 года!





Компания Profactor Armaturen GmbH снижает цену на все шаровые краны серии TREND. Высококачественная запорная арматура с высокой степенью надежности изготовлена из экологически-чистых материалов с усиленным корпусом из латуни CW617N. Стальная ручка-бабочка с эргономичным дизайном из двух лепестков и рычаг – взаимозаменяемые изделия, которые можно снимать и переставлять в зависимости от условий эксплуатации. Подробности акции на сайте www.profactor.ru

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH