Модуль отказобезопасности FQM теперь доступен в версии SIL

Модуль безопасного положения FQM был сертифицирован для использования в системах обеспечения безопасности с достижимым уровнем SIL2. Данный модуль может быть также встроен в контур системы безопасности SIL3 при условии дублирования трубопроводной арматуры с модулем FQM. Реализуемые функции – безопасное открытие / закрытие (достижение крайних положений за счет механического усилия взведенной пружины), либо безопасная обратная связь по положению для тех случаев, когда арматура уже находилась в безопасном положении при возникновении внештатной ситуации.

Приводы АУМА с модулем аварийного срабатывания FQM во взрывозащищенном корпусе могут применяться на объектах транспортировки, переработки и хранения углеводородов – компрессорных и насосных станциях, нефтеперерабатывающих и химических заводах, нефте- и газохранилищах и других опасных объектах.

«Данное оборудование обладает целым рядом достоинств. Прежде всего, запасённая в пружине энергия не теряется со временем и от низких температур, не требует подпитки, как например химические источники электроэнергии. В отличие от сосудов под давлением не требует никакого технического обслуживания, поверки или тестирования в процессе эксплуатации. Также механическая пружина не стареет и не теряет свойств со временем. Более того, витая пружина невероятно компактная и имеет хорошие массогабаритные параметры. В отличие от гидропневматических накопителей энергии не имеет слабых мест в виде прокладок, трубок и соединений, где обычно бывают утечки», - комментирует Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

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+7 (495) 755 60 01.

Коротко о компании:

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры.

С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности.

Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.