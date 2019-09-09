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Руководителю Промышленной группы КОНАР Валерию Бондаренко за особые заслуги перед городом присвоено звание «Почетный гражданин Челябинска»

09 сентября, 2019 17

Вручение знаков отличия состоялось в торжественной обстановке на традиционном приеме главы города в честь 283-й годовщины со Дня образования Челябинска. Награждение провели временно исполняющая полномочия главы города Челябинска Наталья Котова и председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Получив награду, Валерий Бондаренко отметил, что все лучшее в его жизни связано с Челябинском — именно здесь он встретил свою любовь, создал семью, получил образование в Челябинском политехническом институте и возможность самореализации как инженера.

«Уважаемые челябинцы, земляки! Я благодарен вам за высокую оценку вклада предприятий группы КОНАР в развитие Челябинска. Великие дела не совершаются в одиночку, они совершаются только командой. Я благодарен своей семье, своему коллективу и друзьям за поддержку всех моих идей и начинаний. Ровно сорок лет назад я приехал в Челябинск из казахстанского села с одной мечтой: стать студентом и остаться в городе Челябинске. Я люблю Челябинск таким, какой он есть, люблю челябинцев. Обещаю вам, земляки, что приложу все усилия и компетенции для того, чтобы наш город стал лучше. Нам не суждено увидеть свое будущее, но мы можем его сотворить вместе с вами, когда мы вместе», — сказал Бондаренко в своем выступлении.

Справка:

Валерий Вячеславович Бондаренко родился в 1962 году в Казахстане. В 1984 году окончил автотракторный факультета ЧПИ по специальности «инженер-механик». В период до и после службы в армии работал на моторном заводе ПО «Челябинский тракторный завод», где прошел путь от мастера до заместителя начальника цеха по подготовке производства. В 1991 году создал собственное предприятие «КОНАР» по производству крепежа, фланцев и деталей трубопровода для нефтяной отрасли. Сегодня АО «КОНАР» обладает компетенциями в сфере инжиниринга, участвуя в решении комплексных задач по организации добычи, транспортировки, переработки нефти и газа. А всего в Промышленной группе КОНАР более полутора десятков компаний, в том числе совместные предприятия с российскими и европейскими партнерами в области машиностроения, а также первый в Челябинской области индустриальный парк «Станкомаш».

 

Сайт ЗАО «КОНАР», 6 сентября 2019 г.


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