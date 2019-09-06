В Кургане реанимируют производственные площадки бывшего ИКАРА. 5 сентября открыли новый литейный цех ООО «Курганский арматурный завод». 83 миллиона рублей инвестиций.

В производственные цеха обанкроченного несколько лет назад завода «Икар» возвращается жизнь. Сегодня, 5 сентября, здесь запустили новый литейный цех на ООО «Курганский арматурный завод». Врио губернатора Вадим Шумков вместе с инвестором – председателем совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергеем Муратовым обсудили перспективы развития производства и сбыта продукции.

«Эта площадка имеет огромную историю и значимость для города Кургана. Несколько лет назад ее разграбили. Мы сейчас ходили по цехам – даже полы выдрали и сдали на металл. Это признак отношения некоторых людей к реальной экономике. Сегодня восстановлен один цех – литейный, установлено новое оборудование, пока, к сожалению, иностранное. Отливают заготовки для арматуры, для задвижек. Все это пойдет на нефтегазовую промышленность. Заказчики есть. Это в том числе плоды общей работы, которую мы проводили, когда приезжала компания «Сургутнефтегаз», когда приезжали компании «Газпромнефть», «Сибур». Уже готовятся первые поставки продукции», - отметил Вадим Шумков.

Объем инвестиций на создание литейного цеха составил 83 млн рублей, в том числе 55,3 млн рублей при содействии правительства области было привлечено из Фонда развития промышленности. В планах – создать на бывших площадях «Икара» индустриальный парк с готовыми площадками для резидентов, льготами и сниженным тарифом на электроэнергию.

«Планы простые – хотим шаг за шагом, цех за цехом восстанавливать площадку. Судьба похожа на судьбу завода КЗКТ, где мы были вчера. Там тоже идет реконструкция, заводятся компании, которые делают новую продукцию. Здесь хозяйствующий субъект один. Проговариваем, как будем восстанавливать цеха, какие, в какой очередности, какие производственные линейки туда будут вставать. Наша задача – финансово помогать по восстановлению цехов, помогать с заказами, резидентами и по спецтарифу на электроэнергию, потому что он очень много весит в себестоимости продукции», - рассказал глава региона.

Сергей Муратов акцентировал внимание на том, что катализатором развития производственной площадки стали шаги главы региона по улучшению инвестиционного климата, в том числе снижению тарифа на электроэнергию для новых инвестпроектов. «Для меня это новый этап развития нашей области, потому что я никогда бы не решился открыть литейное производство, понимая, что у нас будет прежний тариф по электроэнергетике. Благодаря тому, что Вадимом Михайловичем Шумковым было достигнуто соглашение с энергетиками, мы сегодня имеем возможность запустить литейное производство, конкурировать своей продукцией с тем тарифом, который здесь будет, с литейным производством Челябинска и Екатеринбурга», - сказал Сергей Муратов.

В новом цехе до конца года будет создано 117 рабочих мест. Врио губернатора и председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор» обсудили вопросы подготовки кадров для растущего производственного комплекса региона. «Коллеги посчитали, что общая емкость этой индустриальной площадки, если пять лет вместе активно поработать, - несколько тысяч новых рабочих мест. Первый вопрос – кто эти люди. Во-первых, это молодежь, которую мы должны обучать целевым образом. Наши колледжи должны перестать готовить людей, которые экономике не нужны. Мы сегодня работаем над этим вопросом. Во-вторых, - это люди, которые уехали, но имеют корни в Курганской области. Мы для них будем разрабатывать программу переподготовки, если они имеют другую специализацию, чтобы они могли вернуться, получить новую специальность и работать на этих заводах».

Пресс-служба губернатора Курганской области, 5 сентября