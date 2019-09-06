НОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ, ОПУБЛИКОВАННЫХ УЧЕНЫМИ НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» В РАЗЛИЧНЫХ ИЗДАНИЯХ В 2019 ГОДУ

Оценка качества арматуры при входном контроле
Испытания трубопроводов на прочность, плотность и герметичность
Наладка и регулировка запорных клапанов и электроприводов
Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора, как показателя качества. Часть IV
Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора, как показателя качества. Часть III
Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора, как показателя качества. Часть II
Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора, как показателя качества. Часть I
Организация ремонта запорных клапанов
Техническое обслуживание запорных клапанов и приводов
Контроль фланцевых соединений трубопроводной арматуры и трубопроводов
Источник: сайт ГАКС-Армсервис, сентябрь 2019 г.