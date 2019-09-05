Воронежская «Лискимонтажконструкция» до 2022 года планирует в 30 раз увеличить объем выпуска деталей трубопроводов из нержавейки довести выручку до 5 млрд рублей

ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Воронежская область) в течение трех ближайших лет планирует увеличить производительность труб из нержавеющей стали до 11 тыс. тонн, сообщил глава компании Николай Белоконев. По его словам, в 2018 году «Лискимонтажконструкция» отгрузила «Новатэку» 370 тонн трубной продукции из нержавейки. Теперь речь идет о расширении производства. «Благодаря запуску нового цеха, мы производим 12-метровые трубы из нержавеющей стали, которые, как показал прошлый год, востребованы рынком», – отметил господин Белоконев. ЗАО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лискинском районе Воронежской области в июне 1996 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставной капитал составляет свыше 47 млн рублей. Предприятие занимается производством стальных труб и деталей для технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды. Выручка завода в 2017 году составила 3,5 млрд рублей, чистая прибыль – 305,89 млн рублей. Основным акционером предприятия считается гендиректор Николай Белоконев.

Источник: МЦ ТПА и сайт BezFormata.Com, июнь-август 2019 г.