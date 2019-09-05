ГАЗ-Контроль в действии. Проверено техническое состояние газового оборудования в 12 тыс. многоквартирных домах Московской области

С начала 2019 года Госжилинспекция Московской области в рамках профилактики и недопущения нарушений правил обеспечения безопасного использования, проверено техническое состояние газового оборудования в 12 тыс. многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

В ходе рейдов специалисты рассказывают жителям о правилах пользования газовым оборудованием, о предотвращении взрывов газа и пожаров. Особое внимание уделяется проверке газифицированных квартир, в которых проживают одинокие пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями, а также лица,

относящиеся к группам социального риска. При выявлении нарушений специалисты Госжилинспекции выписывают предписания на их устранение. С начала года устранено свыше 8 тыс. нарушений, выявленных в ходе проверок. Среди них наиболее распространенные – коррозия газопровода, отсутствие договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, критический износ газовых плит, котлов, труб.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе предпринимаются активные меры для предотвращения чрезвычайных происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах. В связи с этим в Подмосковье проводят регулярный мониторинг эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», - пояснил Дмитрий Пестов.

По результатам рейдов был проведен капитальный ремонт внутридомового газового оборудования в 168 многоквартирных домах.

ООО "Издательский дом Энергетика и промышленность", 4 сентября 2019 г.