В условиях высокой степени изношенности теплосетей применение диагностики и новых технологиис помощью роботов обеспечат снижение аварий

В Республике Татарстан будет реализован пилотный проект по диагностике тепловых сетей с помощью роботов. Об этом стало известно на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, стартовавшего в Казани. Промышленная безопасность и надежность эксплуатации предприятий стала одной из ключевой тем мероприятия в этому году. «На сегодня у нас порядка 127 тыс. предприятий, которые осуществляют работы на опасных производственных объектах и более 2 млн. объектов генерации в области электроэнергии и их потребителей, более 120 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которые подпадают под действие надзорных служб. Такие мероприятия, как этот форум, – как раз та площадка, где мы обсуждаем новые технологии, инновации, которые могут быть внедрены на предприятиях. Главная задача остается неизменной – это обеспечение безопасности на производстве, снижение аварий и несчастных случаев», – отметил Александр Трембицкий, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На снижение рисков возникновения аварий в энергетической отрасли направлено соглашение, подписанное между АО «Татэнерго» и ФБУ «НТЦ Энергобезопасность», а также четырехстороннее соглашение между инженерным центром «Энергопрогресс», ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» (г. Москва), Санкт-Петербургским государственным университетом и ООО «Дивайс Инжиниринг». В рамках последнего документа, компании займутся проведением диагностики тепловых сетей, принадлежащих «Татэнерго», с применением роботизированного комплекса.

Подобная технология нашла успешное применение среди нефтяников. В теплоснабжающей отрасли она будет применена впервые. Отечественная разработка дает возможность выявлять дефектные участки, тем самым позволяя не только своевременно планировать ремонтные работы, но и существенно снизить затраты на них.

Сайт ООО "Издательский дом Энергетика и промышленность", 3 сентября 2019 г.