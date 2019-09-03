30 АВГУСТА ПОВТОРНО ПОЯВИЛСЯ ПРЕСС-РЕЛИЗ: «Газпром согласовал ликвидацию своей швейцарской дочки Shtokman Development AG»

В частности, совет директоров принял решение согласовать прекращение участия Газпрома в компании Shtokman Development AG в связи с ее ликвидацией, а также согласовать позицию Газпрома по голосованию его представителей в органах управления компании Shtokman Development AG за ликвидацию компании Shtokman Development AG. Напомним, что правительственную директиву совету директоров Газпрома, одобряющую решение о ликвидации, 13 июня 2019 г. утвердил вице-премьер РФ Д. Козак. Для любопытных отметим, что проект разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море, являющегося одним из крупнейших в мире по разведанным запасам газа, был заморожен в 2013 г. Тем не менее компания неоднократно заявляла о возможном возвращении к вопросу реализации проекта при появлении более дешевых технологий или повышении цен на газ на рынке. До заморозки участники проекта не раз переносили принятие инвестрешения и сроки начала добычи и производства СПГ, меняли конфигурацию продукции и способы транспортировки. Соглашение акционеров компании Shtokman Development AG, в которой Газпрому изначально принадлежал 51%, французской Total – 25%, а норвежской Statoil (в 2018 г. переименована в Equinor) – 24%, истекло летом 2012 г. Statoil передала свой пакет в управление Газпрому в 2012 г., а Total – в июне 2015 г.

Отметим, что ликвидация Shtokman Development AG обусловлена 2 факторами:

· так как Штокмановский проект с иностранными партнерами не состоялся, сохранение компании Shtokman Development AG, зарегистрированной в швейцарской юрисдикции, нецелесообразно

· в связи с активной охотой Нафтогаза на европейские активы Газпрома, ликвидация Shtokman Development AG кажется продуманным шагом.

История вопроса

Скоропостижная «смерть» проекта наступила из-за сланцевой революции в США. В то время было непросто, ожидалось, что сланцевая революция в США - не что иное, как мыльный пузырь. В 2013 г. А. Миллер считал, что сланцевый газ не является конкурентом российскому голубому топливу, сообщив, что Газпрому неизвестно о сколь-нибудь большой рентабельности добычи сланцевого газа в США. Однако сначала Штаты дерзко сделали рентабельной добычу сланцевого газа и сланцевой нефти, прекратив импорт СПГ даже у своих друзей из Qatargas. Подспорьем при добыче был сопутствующий газовый конденсат. В 2000 гг. реализацию природного газа со Штокмановского ГКМ планировалось осуществлять революционным путем производства сжиженного природного газа (СПГ).

В США стремительно росло потребление газа, и американский рынок сбыта казался вечным, да и отношения с США были лучше. Для реализации проекта Газпром совместно с Total и StatoilHydro, дочкой Statoil (ныне Equinor) в 2008 г. легко создали СП Shtokman Development. Планировалось, что Shtokman Development будет осуществлять проектирование, разработку, строительство, финансирование и эксплуатацию объектов 1й фазы освоения Штокмановского месторождения.

О месторождении

Штокмановская структура (вероятность существования месторождения) была выявлена в 1981 г. в результате комплексных морских геофизических исследований, проведенных специалистами треста Севморнефтегеофизика с научно-исследовательского судна Профессор Штокман, в связи с чем и получила свое название. Изучение геологического строения Штокмановского ГКМ началось в 1981 г.

Штокмановское ГКМ расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря в 550 км к северо-востоку от г Мурманска.тБлижайшая суша (порядка 300 км) - западное побережье архипелага Новая Земля. Глубины моря в этом районе колеблются от 320 до 340 м. Разведанные запасы по состоянию на 2006 г составляли 3,7 трлн м3 газа и 31 млн тн газового конденсата. В 1985 г. структура была подготовлена к оценке бурением. В 1988 г. сотрудниками Арктикморнефтегазразведки было начато строительство 1й поисковой скважины проектной глубиной 4500 м, которое было завершено 27 июля 1988 г. на глубине 3153 м. В результате ее испытания были открыты 2 залежи свободного газа с газовым конденсатом, и на государственный баланс запасов по состоянию на 1 января 1989 г. впервые поставлены более 2,4 трлн м3 свободного газа промышленных категорий. Планировалось, что газ с месторождения будет доставляться танкерами в США, но позднее было решено поставлять газ в Европу по Северному потоку.

Источник : Neftegaz.RU, 30 августа 2019 г.