НПФ «РАСКО». Москва. 29 августа. Акция! Снижена цена на бытовые мембранные счетчики газа

Внимание! Временно снижена цена на модификации бытовых мембранных счетчиков газа BK G1,6, G2,5 и G4, находящиеся в наличии на складе.
Описание бытовых счетчиков газа диафрагменных ВК G1,6; G2,5; G4
Принцип работы бытовых счетчиков газа диафрагменных ВК G1,6; G2,5; G4:
Принцип работы бытового счетчика газа диафрагменного ВК G1,6 (G2,5; G4) основан на перемещении подвижных перегородок (диафрагм), расположенных в камерах, при поступлении газа в счетчик. Впуск и выпуск газа, объемный расход которого необходимо измерить, вызывает попеременное движение диафрагм, которые связаны с системой рычагов и редуктором. Редуктор приводит в действие счетный механизм, показания которого отградуированы в м³.
Отличительные особенности бытовых счетчиков газа диафрагменных ВК G1,6; G2,5; G4:
· Компактность конструкции и современный дизайн
· Возможность дополнительного монтажа НЧ генератора IN-Z61 для дистанционной передачи сигнала
· Блокировка отсчетного устройства от обратного хода
· Высокая чувствительность и точность измерения
· Низкие энергетические потери и малая потеря давления
· Нечувствительность к загрязнениям
· Низкий уровень шума
· Высокая коррозийная стойкость применяемых материалов
· Длительный срок службы и высокая надежность
Основные технические характеристики бытовых счетчиков газа диафрагменных ВК G1,6; G2,5; G4
Основные характеристики бытовых счетчиков газа диафрагменных ВК G1,6; G2,5; G4:
· диапазон рабочих расходов от 0,016 м3/ч до 6 м3/ч
· погрешность измерения:
— ±3 % в диапазоне расходов от Qмин. до 0,1 Qном.
— ±1,5% в диапазоне расходов от 0,1 Qном. до Qмакс. включительно
· рабочее давление газа до 50 кПа
· диапазон температур окружающей среды:
— рабочей среды - 30 °С + 50 °С
— окружающей среды - 40 °С + 50 °С
· срок службы не менее 24 лет
Сайт НПФ РАСКО, 29 августа 2019 г.