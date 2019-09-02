Как спасли от банкротства Пензенский арматурный завод

Год назад ООО «Пензенский завод Телема Гино» выкупил Пензенский арматурный завод, находившийся в состоянии банкротства. Было сохранено производство и рабочие места. На сегодняшний день выплачены все долги по заработной плате, пособиям и налогам. Производственная база предприятия включает в себя заготовительное и механообрабатывающее производства, участок термообработки, инструментальное хозяйство и участок порошковой покраски. Основной продукцией в настоящее время являются клапаны (вентили) запорные регулирующие, краны шаровые стальные, конденсатоотводчики термодинамические, клапан электромагнитный газовый и т.д, 10 % из которых является продукцией для нужд ОПК. По итогам 2018 года среднемесячная заработная плата составила порядка 30 тысяч рублей. В настоящий момент на одной площадке расположены мощности трех предприятий: «Телема Гино», ПЗТП и ПАЗ, на которых работают порядка 330 человек. В связи с ростом объемов производства численность рабочих планируется увеличить.

«Спасибо за то, что услышали и приняли решение зайти на это предприятие и приобрести его. Были очень серьезные долги, люди писали жалобы в мой адрес. Хотели продать завод с молотка по частям, чтобы заплатить налоги и заработную плату. Я был против. Надо отдать должное - нас услышали руководители федеральных структур. Продать легче всего, а сохранить предприятие, людей намного сложнее, - обратился Иван Белозерцев к директору завода «ТелемаГино» Дмитрию Акимову. - За год сделано очень много, и я уверен в том, что завод будет развиваться и осваивать новые направления». ООО «Пензенский завод ТелемаГино» был основан в 2014 году на базе ЗАО «Пензенский завод точных приборов». Здесь производится электрооборудование для нужд железнодорожного транспорта, промышленной энергетики и судостроения. В состав учредителей входят компании TelemaS.P.A. (Италия) и GINO AG (Германия) - мировые лидеры в области производства электрооборудования для локомотивов и промышленных резисторов. На предприятии выпускается порядка 500 наименований продукции. В частности, в «Телема Гино» создан уникальный тормозной резистор для электропоездов нового поколения «Ласточка». Он был отмечен дипломом победителя Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2017». Дипломом номинанта премии отмечен производимый заводом блок тормозных резисторов для универсального атомного ледокола. «После введения санкций возникла проблема, когда нам перестали поставлять резисторы из Европы и США. Сейчас продукцию для нужд железной дороги, судостроения, в том числе для атомных ледоколов, - мы выпускаем сами, на пензенском заводе», - подчеркнул глава региона.

Сайт АО ПАЗ