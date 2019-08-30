В Дагестане авария. Причина - оборудование на газопроводе. Закрыли задвижку и начали восстановительные работы.

В 12:40 28 августа 2019 г. на подводящем газопроводе высокого давления диаметром 219 мм от ГРС«Новоромановка» до поселка Комсомольский была обнаружена утечка газа.Закрыли задвижку и начали восстановительные работы.

В зону отключения попадают 6 населенных пунктов: пос. Комсомольский Кизлярского района (2 тыс. 723 человека, из них 455 - дети); сел. Вышеталовка, Рассвет, Плодопитомник, Новониколаевка, Атай-Батхан Тарумовского района - (2 тыс. 624 человека, из них 717 - дети). В МЧС сообщили, что социально значимых объектов в зоне отключения нет, так как они не газифицированы, все необходимое там работает с помощью электричества.Планируемое время подачи газа - 10:00 29 августа (четверг).

Источник : Neftegaz.RU, 29 августа