ООО «НПФ «РАСКО» предлагает программу технического перевооружения котельных для повышения энергоэффективности на 25-30%

В рамках программы технического перевооружения котельных в июле-августе 2019 г ООО «НПФ «РАСКО» выполнило комплексную поставку оборудования для реконструкции котельной в г. Коломна Московской области на базе расходомерного оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», приборов производства ПАО «СПЗ», ЗАО «МНС», а также котельного оборудования Viessmann и Cib Unigas. Сроки поставки и качество оборудования получили высокую оценку со стороны заказчика, что позволило осуществить выполнение монтажных работ в сжатые сроки в рамках подготовки к отопительному сезону. Модернизация не только значительно повышает энергоэффективность котельных (на 25-30% и более) при соответствующем уменьшении затрат на оплату потребляемого топлива (в частности, природного газа), но и существенно увеличивается надежность работы и безопасность эксплуатации котельных. Для решения данной задачи нашей компанией предлагаются комплексные поставки котельной автоматики производства лучших российских производителей — КБ «АГАВА», «НПП «ПРОМА» и др., газовых клапанов СП «ТермоБрест» — признанного лидера ЕАС в данной области, а также другой продукции (газорегуляторного и газоизмерительного оборудования, приборов безопасности, запорно-регулирующей арматуры и т.д.), не только соответствующей по качеству лучшим мировым образцам, но и полностью адаптированной к российским условиям эксплуатации. Вся поставляемая продукция обеспечена гарантийным и последующим («пожизненным») сервисным обслуживанием, полностью соответствует требованиям программ импортозамещения, поставляется в сжатые сроки и по самым демократичным ценам.
ООО «НПФ «РАСКО» предлагает:
· проектирование;
· монтаж и пуско-наладочные работы;
· комплектную поставку автоматики, контрольно-измерительных приборов и оборудования.
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ДАННОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПОЗВОЛИТ:
§ повысить безопасность эксплуатируемого оборудования;
§ снизить затраты на приобретение топлива за счет внедрения современной автоматики и оптимальных алгоритмов управления;
§ сократить обслуживающий персонал.
Сайт ООО «НПФ «РАСКО», 29 августа