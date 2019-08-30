ООО «НПФ «РАСКО» предлагает программу технического перевооружения котельных для повышения энергоэффективности на 25-30%

В рамках программы технического перевооружения котельных в июле-августе 2019 г ООО «НПФ «РАСКО» выполнило комплексную поставку оборудования для реконструкции котельной в г. Коломна Московской области на базе расходомерного оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», приборов производства ПАО «СПЗ», ЗАО «МНС», а также котельного оборудования Viessmann и Cib Unigas. Сроки поставки и качество оборудования получили высокую оценку со стороны заказчика, что позволило осуществить выполнение монтажных работ в сжатые сроки в рамках подготовки к отопительному сезону. Модернизация не только значительно повышает энергоэффективность котельных (на 25-30% и более) при соответствующем уменьшении затрат на оплату потребляемого топлива (в частности, природного газа), но и существенно увеличивается надежность работы и безопасность эксплуатации котельных. Для решения данной задачи нашей компанией предлагаются комплексные поставки котельной автоматики производства лучших российских производителей — КБ «АГАВА», «НПП «ПРОМА» и др., газовых клапанов СП «ТермоБрест» — признанного лидера ЕАС в данной области, а также другой продукции (газорегуляторного и газоизмерительного оборудования, приборов безопасности, запорно-регулирующей арматуры и т.д.), не только соответствующей по качеству лучшим мировым образцам, но и полностью адаптированной к российским условиям эксплуатации. Вся поставляемая продукция обеспечена гарантийным и последующим («пожизненным») сервисным обслуживанием, полностью соответствует требованиям программ импортозамещения, поставляется в сжатые сроки и по самым демократичным ценам.

ООО «НПФ «РАСКО» предлагает:

· проектирование;

· монтаж и пуско-наладочные работы;

· комплектную поставку автоматики, контрольно-измерительных приборов и оборудования.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ДАННОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПОЗВОЛИТ:

§ повысить безопасность эксплуатируемого оборудования;

§ снизить затраты на приобретение топлива за счет внедрения современной автоматики и оптимальных алгоритмов управления;

§ сократить обслуживающий персонал.

Сайт ООО «НПФ «РАСКО», 29 августа