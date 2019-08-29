АО «Усть-Каменогрский арматурный завод» извещает своих акционеров об итогах проведенного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26.08.2019 года

По первому вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по первому вопросу – 643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год. Поручить Генеральному директору Общества разместить финансовую отчетность на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, а также опубликовать ее в средствах массовой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава Общества в газете «Казахстанская правда». По второму вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по второму вопросу – 643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2018 года. Дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год начислить и выплатить согласно Уставу Общества.

По третьему вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по третьему вопросу – 643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. РЕШИЛИ:

Заключить договор на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2019 год с ТОО «BDO Kazakhstan».

По четвертому вопросу повестки дня

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании по третьему вопросу – 643 682 голосующих акции.

Итоги голосования: «За» - проголосовало 643 682 голосующих акций; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить возможность проведения собраний акционеров с использованием систем аудио- и/или видео-конференц-связи с применением общедоступных каналов связи, без специального программного обеспечения, применяя следующий алгоритм действий:

1. Извещение о проведении очного общего собрания акционеров общества должно содержать информацию о возможности акционера принять участие в собрании дистанционно. Для этого акционер должен не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента регистрации направить уведомление о способе своего участия в собрании (явка либо дистанционно), путем электронного сообщения на адрес электронной почты Общества: info@ukaz.kz, либо известить телефонограммой, факсом по телефонам 8(7232)70-13-22, 8(7232)23-05-85, 8(7232)23-04-83, либо иным другим доступным способом, позволяющим зафиксировать данное уведомление.

2. Исполнительным органом Общества назначаются ответственные лица за проведение общего собрания акционеров для регистрации участников, обеспечения конференцсвязи (далее «ответственные лица»).

3. В зависимости от количества поступивших уведомлений от акционеров, для установления связи между участниками собрания с любого имеющегося устройства (мобильное устройство, планшет, ноутбук, компьютер и т.п.) осуществляется выбор соответствующего приложения (WhatsApp, Zoom, Skype, любое другое приложение, поддерживающее аудио- и/или видео-конференц-связь).

4. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация акционеров (представителей акционеров). Акционер (представитель акционера) должен продемонстрировать ответственным лицам документ, удостоверяющий личность, представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, для регистрации ответственным лицом присутствующих путем внесения записи в реестр акционеров (ФИО акционера (представителя акционера), № документа удостоверяющего личность, когда и кем выдано, № доверенности и дата ее выдачи, количество и вид акций, принадлежащих акционеру). Копия документа, удостоверяющего личность акционера (представителя акционера), документ, подтверждающий полномочия представителя акционера направляется последним на электронный адрес Общества info@ukaz.kz в течение 3-х дней с момента завершения собрания.

5. После регистрации акционеров в назначенное время собрание ответственным лицом объявляется открытым. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания. Председателем общего собрания акционеров может быть избрано лицо из числа приглашенных.

6. Далее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах». Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке дистанционно, подлежит подписанию председателем и секретарем общего собрания акционеров.

Сайт АО УКАЗ, 28 августа 2019 г.