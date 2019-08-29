Конференция «Арктика-2020»: новая зона развития машиностроения и трубопроводного транспорта

19-20 февраля 2020 года в Москве состоится V Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» («Арктика-2020»). Конференция «Арктика-2020» проводится компанией «Системный Консалтинг» и журналом «Региональная энергетика и энергосбережение» совместно с Торгово-промышленной палатой РФ и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В центре деловой повестки – вопросы формирования опорных зон развития и другие положения государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», геологоразведочные работы и перспективы освоения нефтегазоносных провинций Северо-Востока Сибири, вопросы транспортно-логистической инфраструктуры, результаты исследований и итоги научных и экологических экспедиций 2018-2020 годов, вопросы изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий в Арктике и Субарктике, новации в арктическом законодательстве, включая вопросы недропользования. Мероприятие традиционно проходит при участии Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы по энергетике, Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, Союза нефтегазопромышленников России, Аналитического центра при Правительстве РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП.

Источник : Neftegaz.RU, 28 августа