Новый инвестпроект ЛУКОЙЛа стартует в 2020 году в Ставропольском крае и оценивается в 2 млрд долларов (более 120 млрд рублей)

ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2020 году примет окончательное инвестиционное решение по строительству газохимического комплекса (ГХК) на Ставрополье. «Компания перешла на следующий этап развития проекта газохимического комплекса, уже наняты консультанты, которые делают pre-FEED. Надеемся, что в 2020 году компания примет окончательное инвестиционное решение, после получения pre-FEED через полгода, и начнется новый этап развития», — сообщил глава компании Вагит Алекперов. Газохимический комплекс в Буденновске будет специализироваться на производстве химикатов и полимеров. Инвестиции в проект составят 120 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Со слов главы Ставрополья Владимира Владимирова стало известно, что перед правительством края стоит задача построить микрорайон на 300 квартир для работников ГХК с соответствующей инфраструктурой. В структуру ПАО "ЛУКОЙЛа" входит крупное нефтехимическое предприятие ООО "Ставролен", расположенное также в Буденновске. Ежегодно предприятие производит более 300 тысяч тонн полиэтилена, 120 тысяч тонн полипропилена, 80 тысяч тонн бензола, 50 тысяч тонн винилацетата.

Источник: Модернизация российского ТЭК, 27 августа