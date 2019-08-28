О качестве подготовки НТД для размещения заказов в области промышленной безопасности

В 8 номере текущего 2019 г. Журнала «Безопасность труда в промышленности», вышла статья генерального директора АО «ИркутскНИИхиммаш», д-р техн. наук, проф. Кузнецова Анатолия Макаровича – «О качестве подготовки документации для размещения заказа услуг в области промышленной безопасности».

В Статье рассмотрены примеры составления документации, предоставляемой работниками предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на заказ различных услуг в области промышленной безопасности и проектирования объектов. Показаны технические и финансовые проблемы, возникающие из-за непрофессионально подготовленных заявок, технических заданий, тендерных документов и исходных данных. Отмечается важность привлечения отечественных специалистов различных технических направлений на стадии рассмотрения документации при закупке базовых проектов, установок под ключ и отдельных видов оборудования у иностранных фирм.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 28 августа