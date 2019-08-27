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Гродненский арматурный завод «Цветлит» снижает цены

27 августа, 2019 8

Снижены цены на следующие типоразмеры:

Клапан DN50; PN1,6 МПа; т/ф 15Б3р (исп.01)

Клапан DN50, PN1,6 МПа, т/ф 15Б3р м-ц (исп.01)

Регулятор давления РДСГ 1-1,2

Регулятор давления РДСГ 2-1,2

Вентиль баллона ВБ-2 9412-000

Клапан КЗРУ 15

Клапан радиаторный регулирующий V2000 E VC 15

Клапан радиаторный регулирующий V2020 D VC 15

Комплект монтажный для смесителя КМС

Соединение разъемное 32

Соединитель конусный 14х2,0 G 3/4

Соединитель конусный 16х2,2 G 3/4

Соединитель конусный 18х2,0 G 3/4

Соединитель конусный 20х2,8 G 3/4

Узел присоединительный15г

Тройник 32х15

Тройник 32х15

Сайт завода «Цветлит», август 2019 г. (в сокращении)


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