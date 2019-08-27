Гродненский арматурный завод «Цветлит» снижает цены

Снижены цены на следующие типоразмеры:
Клапан DN50; PN1,6 МПа; т/ф 15Б3р (исп.01)
Клапан DN50, PN1,6 МПа, т/ф 15Б3р м-ц (исп.01)
Регулятор давления РДСГ 1-1,2
Регулятор давления РДСГ 2-1,2
Вентиль баллона ВБ-2 9412-000
Клапан КЗРУ 15
Клапан радиаторный регулирующий V2000 E VC 15
Клапан радиаторный регулирующий V2020 D VC 15
Комплект монтажный для смесителя КМС
Соединение разъемное 32
Соединитель конусный 14х2,0 G 3/4
Соединитель конусный 16х2,2 G 3/4
Соединитель конусный 18х2,0 G 3/4
Соединитель конусный 20х2,8 G 3/4
Узел присоединительный15г
Тройник 32х15
Тройник 32х15
Сайт завода «Цветлит», август 2019 г. (в сокращении)