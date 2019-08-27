Акционерная компания «ОЗНА» прошла наблюдательный аудит системы менеджмента качества

В течение трех дней в акционерной компании «ОЗНА» проходил первый наблюдательный аудит системы менеджмента качества. Оценку аудита прошли структурные подразделения компании, где на соответствие требованиям международных стандартов анализировались главные бизнес-процессы компании – от снабжения до производства. В ходе аудита экспертом отмечены улучшения в функционировании системы менеджмента качества АК «ОЗНА». Взгляд «со стороны» тем и ценен, что помогает дать независимую оценку. Аудитором были даны несколько рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества и выявлено одно несоответствие, признанное некритическим. «Работа над ошибками» позволит улучшить действующую систему и продолжить ее развитие. Система менеджмента качества компании «ОЗНА» была создана и впервые сертифицирована в 2003 году. Тогда «ОЗНА» была первой в городе Октябрьском и вошла в пятерку башкирских компаний, заявивших о деятельности по международным стандартам качества ISO 9001. На заключительном совещании аудитор сообщил о своём намерении рекомендовать Органу по сертификации TÜV CERT (Германия) продлить действие международного сертификата для «АК ОЗНА» на один год до следующего наблюдательного аудита.

Сайт АК «ОЗНА», 23 августа