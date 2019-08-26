Новое поколение редукторов SEW-EURODRIVE X.e

Компания SEW-EURODRIVE сообщила о выходе флагманских продуктов нового поколения — редукторах серии X.e. Универсальная конструкция редукторов SEW-EURODRIVE X-серии, разнообразие опций и схем монтажа позволяют применять их в качестве приводов самых разных механизмов (конвейеры, элеваторы, пресса, трубопроводное оборудование, подъемно-транспортное оборудование и др.). Для расширения областей применения редукторов X-серии, специалисты SEW-EURODRIVE поставили задачу улучшения технических показателей данных редукторов: повышение предельных значений рабочей температуры, оптимизация работы при холодном пуске и снижение уровня шума. При этом линейка редукторов полностью совпадает по монтажным размерам с существующими редукторами X-серии. Новое поколение редукторов получило название X.e (efficiency) и включает в себя следующие улучшения: скорректированы рекомендуемые уровни масла для максимально эффективного охлаждения зубчатых передач при работе в тяжелых условиях; создана новая бесконтактная система уплотнения валов; оптимизирована геометрия зубчатых передач; применены вентиляторы системы охлаждения новой конструкции; усилен корпус в месте установки конической шестерни; модернизирована система смазки подшипников.

Проведенная комплексная работа по усовершенствованию конструкции редукторов позволит:

1. Снизить потери мощности в редукторе и тем самым увеличить общий КПД привода.

2. Уменьшить эксплуатационные расходы. Использование бесконтактных уплотнительных систем устраняет необходимость покупки и замены манжет валов. Новая эффективная система обдува позволит, в некоторых случаях, избежать установки дополнительной системы принудительного охлаждения редуктора, уменьшив тем самым как стоимость редуктора, так и стоимость его обслуживания.

3. Достичь минимальных показателей шумности редуктора.

4. Увеличить срок эксплуатации редуктора. Оптимизированная геометрия зубчатых передач с учетом нагрузок и улучшенная система смазки подшипников позволяет достичь наилучших показателей долговечности, а усиление конструкции корпуса в месте установки конической передачи позволит снизить нагрузки в зацеплении, вызываемые монтажными особенностями конической передачи (консольным закреплением конической шестерни).

Сайт Компания SEW-EURODRIVE, 23 августа 2019 г.Титр3939



