АО «ИркутскНИИхиммаш» предлагает техническое сопровождение размещения заказов Службами Заказчика

Опыт взаимодействия АО «ИркутскНИИхиммаш» с заказчиками при выполнении работ по профилю института показывает, что у предприятий возникают вопросы по поставке в их адрес несоответствующей их требованиям продукции. Причины такой ситуации разные. Это и процедурная составляющая по выбору поставщика услуг (продукции), регламентированная локальными стандартами предприятий, основанными на действующих нормативных правовых актах российского законодательства, слабый технический уровень проработки требований и формирования заказных спецификаций, отсутствие или формальное проведение входного контроля, несогласованные действия между службами эксплуатации и снабжения, иные субъективные факторы.

Последствия поставки несоответствующих услуг, продукции в адрес Заказчика приводят к необходимости проведения независимой оценки соответствия поставленных услуг, продукции требованиям Задания и нормативных документов, когда возникают конкретные нештатные ситуации. Выполнение такой независимой оценки требует комплексного подхода и привлечения специалистов разного профиля соответствующей квалификации. Заключения независимой оценки, как правило, используется в дальнейшем при досудебных или судебных спорах двух сторон – поставщика услуг (продукции) и Заказчика. Для избежания допущения вышеупомянутых причин и их последствий АО «ИркутскНИИхиммаш» обращает внимание соответствующие службы Заказчика в необходимости тщательной проработки Технических Заданий и оформления Заказных спецификаций с указанием требований к поставляемым материалам, полуфабрикатам, сортаменту, уплотнительным изделиям, запасным частям, элементам технологического оборудования и трубопроводов, к, непосредственно, самим техническим устройствам, которые должны применяться на опасных производственных объектах в соответствии с Техническими регламентами Таможенного Союза, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, иными нормативными документами.

АО «ИркутскНИИхиммаш» предлагает службам Заказчика, эксплуатирующего опасные производственные объекты, сотрудничество в части технического сопровождения размещаемых заказов в рамках тендеров с целью объективной оценки состава требований к предполагаемой закупке услуг, продукции, а также проведения независимого входного контроля ответственных технических устройств, материалов и полуфабрикатов.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 26 августа 2019 г.