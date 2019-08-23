Сертификация ШК Завода «ПромИнТех» проведена компанией ООО «ТСУ РУС» - официальным представителем крупнейшего нотифицированного органа в Европейском Союзе – TSU Piestany s.p.

ООО «Завод «ПромИнТех», входящий в состав АО «Сибирская Промышленная Группа», успешно прошел инспекционный аудит, по его итогам получил СЕ сертификат с полным обеспечением качества и готов поставлять свою продукцию в страны Европейского союза. Данный Сертификат подтверждает, что шаровые краны DN 50 - 1000 (NPS 2" - 40") PN 1,6- 25,0 МПа (Class 150 - 1500) производства ООО «Завод «ПромИнТех», соответствуют Модулю H Директивы 2014/68/ЕU «Pressure equipment». Необходимо отметить, что при подтверждении соответствия Модулю H Директивы 2014/68/ЕU производится максимально полный контроль качества: от этапа проектирования и изготовления продукции до аудита системы менеджмента качества предприятия, которая должна соответствовать стандарту ISO 9001. Сертификация ООО «Завод «ПромИнТех», была проведена компанией ООО «ТСУ РУС» - официальным представителем крупнейшего нотифицированного органа в Европейском Союзе – TSU Piestany s.p. (Технический испытательный институт) на территории Российской Федерации. Аудит ООО «ТСУ РУС» также включал в себя проверку производственных помещений ООО «Завод «ПромИнТех», анализ производственных процессов, проверку документации, анализ работы, проводимой с персоналом, а также тестирование продукции, которое успешно провела экспертная комиссия.

Сайт ООО «Завод «ПромИнТех», 22 августа