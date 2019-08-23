Новое производство бугельных соединений вместо фланцев для быстросборного шлейфа при подключении оборудования

АО «ИркутскНИИхиммаш» изготавливает по заключенному договору с одной из сервисных нефтегазовых компаний бугельные соединения, используемые в составе временного быстросборного шлейфа для подключения компрессорных установок. Некоторые этапы изготовления и элементы бугелей представлены на фото. Плановый срок выдачи продукции – август 2019 года. АО «ИркутскНИИхиммаш» приглашает к сотрудничеству промышленные предприятия, проектные организации, торговые компании, выражая готовность изготовления бугельных соединений по конкретным требованиям заказчиков согласно опросным листам. Стоимость формируется индивидуально и зависит от рабочих параметров и объема заказа (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа бугельных разъемных соединений).

Для апробации (опытной эксплуатации) в конкретных условиях эксплуатации АО «ИркутскНИИхиммаш» может предоставить бугельные соединения, до коммерческой поставки, для отработки технических вопросов, имеющихся у потенциального заказчика.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 23 августа