О качестве разрабатываемой документации в области промышленной безопасности

В последние 10–15 лет систематически снижается качество разовых заявок, документов объявляемых тендеров на выполнение экспертизы промышленной безопасности, закупку конструкционных и прокладочных материалов, технических устройств (ТУ) и т.п., технических заданий (ТЗ) и исходных данных на проведение работ в области промышленной безопасности (ПБ), определение причин выхода из строя ТУ, на проектирование или модернизацию (как отдельных ТУ, так и в целом) опасных производственных объектов (ОПО) и оценку их стоимости.

Непрофессионально подготовленные заявки, ТЗ, исходные данные и другие документы обычно приводят к длительной переписке по уточнению ставящейся задачи и исходных данных. На выяснение обязанностей заказчика, который должен выдавать полные исходные данные и ТЗ, утвержденные руководством предприятия, и отвечать за них, иногда тратится больше времени, чем остается на выполнение самой работы. Другая группа работников (участники тендерной комиссии) вообще мало что понимает в технике и считает, что это им не нужно для выбора поставщика по основному критерию — минимальная цена услуги. Возможно, они полагают, что приобретенные за минимальную цену материалы, ТУ, услуги и прочее будут соответствовать высокому уровню. Но, как показывает практика, в большинстве случаев цена соответствует качеству выполненных услуг.

Низкий технический уровень менеджеров управленческого аппарата, ставящих задачи, и работников тендерных комиссий создает проблемы как подрядчикам, оказывающим услуги, так и самим заказчикам, влияя на качество и продолжительность выполнения работы. Дополнительные затраты появляются из-за необходимости решения проблем, возникших при закупке некачественных материалов, устранения ошибок в проектах, необходимости выполнения дополнительных работ из-за неполных выданных исходных данных и т.п. Увеличение сроков получения результата обходится существенно дороже, чем сразу выбранная организация с заявленной ценой, соответствующей квалификации ее работников и высокому качеству продукции или услуг.

Немало сложностей возникает у приобретателей базовых проектов, установок под ключ и отдельных видов оборудования иностранных фирм, а также у отечественных проектировщиков и изготовителей ТУ при их реализации из-за непонимания службами приобретателя условий ответственности и гарантий разработчиков базовых проектов, из-за разницы требований нормативных отечественных и зарубежных документов по промышленной безопасности, а также правил расчета и проектирования ТУ и иных требований [1–5]. Практически всегда необходима адаптация базовых проектов иностранных фирм к требованиям отечественных нормативных документов. И проблемы, которые могут возникнуть из-за указанных выше отличий, должны решаться до закупки проекта с обязательным привлечением отечественных проектировщиков, разработчиков оборудования и его изготовителей. К сожалению, многие сотрудники эксплуатирующих ОПО предприятий, подготавливающие документы для закупки базовых проектов, установок, оборудования, часто обладают слабой технической подготовкой и в недостаточной степени понимают содержание заказываемой работы (услуги), ее сложность и объем, плохо знают состав конструкторской и проектной документации и требования федеральных норм и правил к выполнению той или иной работы, не говоря уже об иностранных нормативных документах.

Ниже приводятся некоторые примеры документов на выполнение различных работ (услуг) для ОПО и возникшие проблемы (полный текст а сайте АО «ИркутскНИИхиммаш»)

Источник: сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 22 августа