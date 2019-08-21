АТОММАШ ИЗГОТОВИТ 16 ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДНИЩ ДЛЯ АЭС «АККУЮ»

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) приступили к штамповке днищ емкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Система пассивного залива активной зоны — важнейший элемент системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьезной аварии теплоносителя первого контура реактора. Вес емкости СПЗАЗ - 77 тонн, высота - 10,5 метров, диаметр - 4,24 метра. В ходе штамповки предварительно на сборочно-сварочном участке две половины заготовки из нержавеющей стали толщиной 80 мм завариваются продольным сварочным швом. Единая круглая заготовка диаметром 5300 мм весит 18 тонн. На термопрессовом участке заготовка нагревается при температуре 900 градусов около двух часов, затем температура нагрева увеличивается до 1050 градусов еще два часа. С помощью специального штампа раскаленную заготовку усилием в 6000 тонно-сил преобразовывают в днище емкости системы пассивного залива активной зоны. В конструкцию емкости СПЗАЗ входит 2 таких днища. В общей сложности специалистам завода предстоит изготовить 16 таких деталей для емкостей первого блока АЭС «Аккую».

Сайт Атомэнергомаш, 19 августа 2019 г.