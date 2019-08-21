Сантехнический креатив в Челябинске. Конкурс на самый креативный канализационный люк. Победители смогут установить люки с собственным дизайном на главных улицах города.

Проект подобного рода впервые реализуется в Челябинске. Его главная цель — преображение нашего города и продвижение региональных брендов. В общей сложности планируется заменить более 100 старых типовых канализационных люков и установить вместо них настоящие арт-объекты.

«У меня собрана большая коллекция фотографий необычных канализационных люков со всего мира. Многие из них — это фактически произведение искусства. Хотелось бы реализовать что-то подобное в родном Челябинске», — рассказал инициатор конкурса, председатель благотворительного фонда «Мечта», вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

Министерство строительства Челябинской области поддержало такую инициативу. Организаторам конкурса удалось согласовать самые привлекательные для этого места: на площади Революции, Кировке, в районе Алого поля, Челябинского цирка и Южно-Уральского госуниверситета. Участники смогут выбрать любые из предложенных мест, а жюри конкурса проследит, чтобы на улицы нашего города попали действительно достойные экземпляры, которые будут радовать горожан и туристов, и, возможно, станут новой «визитной карточкой» Челябинска и частью его фирменного стиля.

Уже есть несколько компаний, которые планируют изготовить люки со своим дизайном для конкурса. Чтобы присоединиться к уникальному проекту, нужно подготовить макет канализационного люка и отправить его в конкурсную комиссию на согласование. Заявки на участие принимаются до конца февраля 2020 года. Ожидается, что победителей и заявки, прошедшие конкурсный отбор, объявят в преддверии Дня работников ЖКХ в марте следующего года. Все они смогут изготовить несколько креативных люков и предоставить их городу.

Вообще установка нового люка, да еще и с каким-то необычным дизайном — дело очень хлопотное, поэтому практикуется не часто. Но эффект от такого обращения в разы продвижения сильнее и уж точно полезнее для города, чем очередной баннер.

К тому же, канализационный люк может прослужить и 50 лет. Возможно, это самая «долгоиграющая реклама», которую только можно придумать. Например, в Нью-Йорке канализационный люк, из которого все время идет пар, превратили в чашечку кофе. После такой креативной рекламы продажи кофе резко возросли. Coca-Cola написали на люке запоминающийся слоган «загляни под крышечку». А логотип Google на крышке люка словно напоминает о том, что канализационная сеть такая же крупная и необходимая, как сеть Интернет.

По задумке организаторов, городу нужны такие арт-объекты, с которыми захотят фотографироваться туристы. Источник: Журнал С.О.К., 20 августа