О создании рабочей группы для реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере промышленной безопасности

Для реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере промышленной безопасности в правительстве будет создана рабочая группа. Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов провел совещание по вопросу реализации механизма «регуляторной гильотины» в сферах промышленной и экологической безопасности.

Рабочая группа создается для обсуждения и согласования новой структуры нормативного регулирования в сфере промышленной безопасности, перечня планируемых к принятию нормативных правовых актов с обязательными требованиями, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля, при рассмотрении дел об административных нарушениях, или обязательные требования, оценка соответствия которым проверяется в рамках разрешительной деятельности.

В рамках рабочей группы будут сформированы подгруппы в соответствии с видами контроля (надзора): надзор в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах; строительный надзор; надзор в области безопасности гидротехнических сооружений; энергетический надзор; лицензионный контроль за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности; лицензионный контроль за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения; контроль за эксплуатацией лифтов; надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в строительстве и другие.

Кроме того, ранее сообщалось, что для реализации механизма «регуляторной гильотины» для федеральных органов исполнительной власти разработана Методика исполнения плана мероприятий («Дорожной карты»). Данная инициатива предпринята в разрезе плана Правительства по реформированию контрольно-надзорной деятельности в РФ, закон о которой должен вступить в силу с 1 января 2021 года

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 20 августа