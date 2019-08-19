Арматурный завод ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан» приняла участие в Каспийской выставке достижений (Туркменистан)

ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан» участвовала в Каспийской выставке достижений (Туркменистан), совместно с делегацией из 14 компаний представлявших Казахстан. В рамках выставки рассматривались вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе. Основные цели выставки – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес. Видеорепортаж о данном мероприятии у нас на сайте.

Сайт ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан», 15 августа