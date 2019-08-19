В Казахстане трубы большого диаметра 820 мм (ТПА DN 800) прокладывают со скоростью 6 км/сутки. Это в 4 раза быстрее, чем скорость строительства МГП Сила Сибири

Строители компании «КазМунайГаз» проложили 796,6 км магистрального газопровода (МГП) «Сарыарка», что составляет 75% от его общей протяженности. Строители завершили сварочные работы на территории Кызыл-Ординской области. Работы продолжаются в Карагандинской и Акмолинской областях. Благодаря современным технологиям трубы большого диаметра (ТБД) Ø820 мм прокладывают со скоростью 6 км/сутки. Это, к примеру, в 4 раза быстрее, чем скорость строительства МГП Сила Сибири-1 в конце 2016 г, но там была сибирская зима. Правда скорость прокладки казахского МГП немного меньше запланированной, потому что ранее за счет использования 4 усиленных сварочных комплексов CRC Evans, предполагалось проводить сварку до 720 стыков или 8,5 км/сутки. Плановый срок окончания строительства линейной части МГП - октябрь 2019 г. Вероятно, линейную часть удастся сдать в срок. На 1 июля 2019 г. было построено около 508 км ( почти 50%). За 1,5 мес удалось построить еще около 300 км МГП ( более 25%), так что к 1 октября 2019 г успеть построить еще 200 км МГП вполне реально.

Срок ввода МГП Сарыарка в эксплуатацию - 2020 г. МГП Сарыарка строят более 2 тыс. человек. Его начали строить 11 декабря 2018 г. по указанию бывшего президента Н. Назарбаева. Со времен социализма г. Целиноград ( Акмола, Нур-Султан) не был подключен к ГТС РФ. Среднеазиатский газ шел на Урал по МГП САЦ. Строительство МГП Сарыарка позволит обеспечить газом центральные и северные районы Казахстана. Общая протяженность газопровода по маршруту Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Нур-Султан составит 1061 км. Пропускная мощность - 2,2 млрд м3/год газа. Напомним, недавно Татнефть и КазМунайГаз подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) по геологоразведке, добыче и цифровизации.

Источник : Neftegaz.RU, 17 АВГУСТА