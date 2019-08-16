МК «Сплав»будет поставлять арматуру в Индию для 3-его и 4-ого энергоблоков АЭС Куданкулам и космодрома Махендрагири

В середине августа ПАО «Контур», основную производственную площадку МК «Сплав», посетил господин Нагиш Басаркар, управляющий директор и председатель правления одной из крупнейших в Индии инжиниринговых компаний. Основная специализация индийских партнеров заключается в разработке и реализации проектов в аэрокосмической отрасли и атомной энергетике. В рамках рабочего визита гостю были продемонстрированы производственные возможности «Контура». Особый интерес г-на Басаркара вызвали поставки Машиностроительной Корпорацией «Сплав» оборудования для строительства 3-его и 4-ого блоков АЭС Куданкулам и космодрома Махендрагири в Индии. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества по ряду конкретных проектов, реализуемых индийской стороной. Также представитель инжиниринговой компании детально ознакомился с функционированием системы менеджмента качества и возможностями центральной заводской лаборатории в области проведения различных видов испытаний. По итогам визита г-н Басаркар дал высокую оценку производственному потенциалу предприятия и организации менеджмента качества, особо отметив уровень автоматизации производственного процесса, высокое качество поверхностей обработанных деталей и профессионализм сотрудников, задействованных в этом процессе.

Сайт МК «Сплав», 15 августа