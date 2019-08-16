АТОМЭНЕРГОМАШ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАЧАЛ ПРОИЗВДСТВО ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ DN 400 ДЛЯ АЭС КУДАНКУЛАМ (ИНДИЯ)

Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) в рамках проекта АЭС Куданкулам изготавливает трубопроводную арматуру для индийской атомной станции. На участке изготовления трубопроводной арматуры завершено изготовление и проведены гидравлические испытания шести затворов обратных условным диаметром проходного сечения 80 и 400 мм. Оборудование прошло приёмку представителем заказчика. Всего для АЭС Куданкулам до конца года будет изготовлено 18 единиц трубопроводной арматуры. Это задвижки клиновые и затворы обратные из углеродистых и коррозионностойких сталей диаметром от 80 до 400 мм, работающие при давлении рабочей среды от 8,6 до 20 МПа и температуре до 350 ⁰С.

«В настоящее время для реакторных установок третьего и четвертого блоков индийской АЭС Куданкулам мы изготавливаем не только трубопроводную арматуру, в сборочно-сварочном производстве находится компенсатор давления, трубы главного циркуляционного трубопровода, скоро начнем делать оборудование для пятого и шестого блоков. Что касается других зарубежных заказчиков, то сегодня мы изготавливаем оборудование для Турции и Бангладеш, готовимся к заказам из Китая и Финляндии, объемы работ по зарубежным проектам растут и требуют наращивания производственных мощностей предприятия сегодня и в ближайшей перспективе» - отметил директор по операционной деятельности филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Павел Марченко.

Серийное изготовление трубопроводной арматуры налажено на Петрозаводскмаше с 2016 года по собственной документации. Затвор обратный — трубопроводная арматура, в которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды. Используется, в том числе, на трубопроводах высокого давления АЭС.

Пресс-центр компании «АЭМ-технологии», 15 августа